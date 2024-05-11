Макрон заявил о масштабных угрозах Европе | 360°

Мир 11 мая 2024, 16:04 Макрон заявил о масштабных угрозах Европе Макрон призвал Европу приготовиться к сдерживанию России Julius Kalinskas / Global Look Press

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Недостаточный объем средств поставили в Европу в уязвимое положение в военном и геополитическом плане. Но если Россия в ходе украинского конфликта зайдет очень далеко, то странам ЕС придется направить все силы на ее сдерживание. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с подписчиками в социальной сети X.

Он пояснил, что угроза связана с тем, что страны всего мира продолжают увеличивать свои вооружения. При этом ЕС слишком долго рассчитывал на прикрытие со стороны США и сейчас находится на остающихся позициях.

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По мнению Макрона, главную опасность несет украинский конфликт, так как участвующая в нем Россия обладает ядерным оружием, способным поразить страны Евросоюза.

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — подчеркнул Макрон.

В конце апреля президент Франции предложил обсудить выстраивание общеевропейской обороны с использованием ядерного оружия, включая американские ракеты, размещенные в ряде государств. Он пояснил, что одного существующего НАТО уже недостаточно, чтобы ЕС сохранил политику сдерживания.