Европу уличили в сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины | 360°

Мир 11 мая 2024, 17:56 Европу уличили в сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины Песков: Европа видит, что ситуация на Украине стремительно меняется РИА «Новости»

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Европейские страны сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, потому что видят стремительную смену ситуации в зоне боевых действий. На это в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» журналиста Павла Зарубина сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это сознательное нагнетание напряженности европейцами, они идут ва-банк. Видят, что ситуация стремительно меняется, что она чревата для Украины полным обвалом. Поэтому эту ситуацию сами экзальтируют. С их стороны это сильно провокационно», — отметил он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что недостаточный объем средств поставил Европу в геополитическом и военном плане в уязвимое положение. Он призвал ЕС направить все свои силы на сдерживание России, если она «зайдет слишком далеко» в ходе украинского конфликта.

Глава ДНР Денис Пушилин расценил слова Макрона о вводе войск на Украину как рискованные и опасные.