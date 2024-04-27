Франция предложила направить ядерное оружие для обороны ЕС | 360°

Мир 27 апреля 2024, 23:39 Франция предложила направить ядерное оружие для обороны ЕС Макрон призвал обсудить будущее общеевропейской обороны и применение ЯО РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал начать дискуссии о будущем европейской обороны, в том числе о ядерном оружии. Об этом сообщил эльзасский новостной портал DNA.

Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в случае угрозы жизненно важным интересам страны. При этом отметил, что существует и европейское измерение этих интересов, так как сдерживание помогло бы укрепить доверие к европейской обороне.

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«Я за то, чтобы открыть эту дискуссию, которая, следовательно, должна включать противоракетную оборону, огонь из оружия большой дальности, ядерное оружие для тех, у кого оно есть или у кого на родине есть американское ядерное оружие», — заявил он.

По его словам, Франция готова внести больший вклад в защиту Европы. Он также заявил, что на сегодняшний день существует одна форма защиты — НАТО, но нужно пойти дальше и построить надежную европейскую оборону. Макрон подчеркнул, что нужно «иметь ракеты большой дальности, которые могли бы сдерживать русских».

Ранее французский лидер призвал разработать новую стратегию безопасности Евросоюза, чтобы избежать ослабления и уничтожения.