Рискованно и опасно. Пушилин оценил заявления Макрона о вводе войск на Украину | 360°

11 мая 2024, 17:56
Рискованно и опасно. Пушилин оценил заявления Макрона о вводе войск на Украину
Пушилин: Макрон сделал рискованные и опасные заявления о вводе войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал достаточно рискованные и опасные заявления о вероятном вводе войск на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Могу говорить здесь о своем мнении. Макрон отличился с такими заявлениями больше других. Заявления рискованные и опасные, но все же я связываю их с попыткой переключить повестку с внутренних проблем Франции на внешнюю составляющую», — заявил он.
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Пушилин отметил, что параллельно с воинственными высказываниями французский лидер предпринимал и другие шаги.
«В данном конфликте он должен был выступить чуть ли не миротворцем. Поэтому это игра определенная. У меня складывается впечатление, что Макрон таким заявлениями пытается привлечь внимание к своей персоне на внешнем периметре», — добавил глава республики.
В феврале Макрон заявил о вероятной отправке западных военных в зону украинского конфликта. При этом позднее он поспешил уточнить, что у Франции нет намерений вести боевые действия против России.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что любые слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Пушилин
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