Рискованно и опасно. Пушилин оценил заявления Макрона о вводе войск на Украину | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 17:56 Рискованно и опасно. Пушилин оценил заявления Макрона о вводе войск на Украину Пушилин: Макрон сделал рискованные и опасные заявления о вводе войск на Украину Igor Fereira / Global Look Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал достаточно рискованные и опасные заявления о вероятном вводе войск на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Могу говорить здесь о своем мнении. Макрон отличился с такими заявлениями больше других. Заявления рискованные и опасные, но все же я связываю их с попыткой переключить повестку с внутренних проблем Франции на внешнюю составляющую», — заявил он.

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Пушилин отметил, что параллельно с воинственными высказываниями французский лидер предпринимал и другие шаги.

«В данном конфликте он должен был выступить чуть ли не миротворцем. Поэтому это игра определенная. У меня складывается впечатление, что Макрон таким заявлениями пытается привлечь внимание к своей персоне на внешнем периметре», — добавил глава республики.

В феврале Макрон заявил о вероятной отправке западных военных в зону украинского конфликта. При этом позднее он поспешил уточнить, что у Франции нет намерений вести боевые действия против России.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что любые слова об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию.