Макрон разрешил Украине бить по территории России французским оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вооруженные силы Украины могут наносить удары по территории России французским оружием. Об этом он заявил в эфире TF1 .

«Мы говорим: „Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да“», — сказал Макрон.

При этом французский президент заявил, что не хочет эскалировать конфликт.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5. По его словам, к концу текущего года во Франции организуют программу подготовки украинских пилотов. Кроме того, он пообещал обучить четыре с половиной тысячи украинских солдат на территории Франции.

В последние месяцы Макрон выступает в качестве одного из главных «ястребов» Евросоюза. Он говорит о возможности отправить французские войска на подмогу ВСУ, призывает разрешить Киеву удары по России и обещает прислать военных инструкторов на Украину.