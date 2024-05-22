Франции пригрозили неполитическим ответом на отправку войск на Украину

МИД: Россия ответит Франции на отправку войск на Украину не только политически

Россия предупреждала Францию о последствиях ввода войск на Украину. Ответ на интервенцию не ограничится политическими мерами, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Студенников заявил, что российские власти отнеслись к воинственной риторике Франции всерьез, несмотря на отсутствие поддержки идей президента Эммануэля Макрона со стороны других стран Запада. Представитель МИД предупредил, что участие французской армии в боевых действиях сделает ее стороной конфликта и повысит риск столкновения ядерных держав.

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай прокомментировал возможный ответ на ввод войск Франции на Украину. Он посоветовал журналистам уточнить у Макрона, действительно ли его военные отправятся в зону конфликта.