Макрон призвал разрешить ВСУ бить по территории России
Макрон: Украине нужно разрешить поражать объекты на территории РФ оружием Запада
Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Германию. Его слова передала газета Le Figaro.
«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — заявил глава Пятой Республики.
При этом Макрон уточнил, что ВСУ не должны поражать «другие цели» в России, в том числе гражданские или другие военные объекты.
С аналогичным предложением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, союзникам следует пересмотреть запрет на использование поставленного Украине оружия для ударов по территории России.