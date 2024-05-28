Макрон призвал разрешить ВСУ бить по территории России

Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Германию. Его слова передала газета Le Figaro .

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», — заявил глава Пятой Республики.

При этом Макрон уточнил, что ВСУ не должны поражать «другие цели» в России, в том числе гражданские или другие военные объекты.

С аналогичным предложением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, союзникам следует пересмотреть запрет на использование поставленного Украине оружия для ударов по территории России.