Макрон пообещал передать ВСУ пять истребителей

Макрон: Франция передаст ВСУ пять истребителей и будет обучать пилотов

Фото: РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Вооруженным силам Украины пять истребителей. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5», — сказал Макрон.

По его словам, программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца 2024 года.

Макрон также заявил, что планирует организовать обучение четырех с половиной тысяч украинских солдат на территории Франции. Глава государства добавил, что не считает эти действия «фактором эскалации».

В последние месяцы Макрон выступает в роли одного из главных «ястребов» среди лидеров Евросоюза. В феврале этого года он заявил о возможности ввести войска на Украину. В конце мая призвал разрешить ВСУ бить по территории России западным оружием. По сообщению газеты Le Monde, в начале июня Макрон может объявить об отправке французских военных инструкторов на Украину.

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