Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину
Военный эксперт Матвийчук: солдат ВСУ будут учить по старым лекалам НАТО
Президент Франции планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщили СМИ. Однако дело не в бойцах ВСУ или сочувствии «другу Зеленскому» — нет, Эммануэль Макрон готовит себе место в Европарламенте. Ведь французы едва ли снова выберут его руководить страной.
Западные инструкторы для ВСУ
Французских военных инструкторов могут послать на Украину для обучения саперов и солдат мотострелковой бригады, написала газета Le Monde. Если такое решение примут, президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом на церемонии, приуроченной к 80-летию высадки союзников в Нормандии — 6 или 7 июня.
По данным СМИ, сначала к солдатам ВСУ планируют отправить лишь несколько десятков специалистов. Затем, при поддержке других стран Европы, численность инструкторов могут довести до несколько сотен человек. Впрочем, европейские союзники не спешат поддержать Париж.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо заявил, что отправка военных инструкторов на Украину «не рабочий вариант для Германии». Он усомнился в преимуществах самой идеи подобного обучения непосредственно в зоне конфликта, сообщило агентство DPA.
Почему Макрон хочет отправить инструкторов
Мотивы президента Франции, который так торопится отправить своих солдат на Украину, вполне объяснимы. Скорее всего, Макрону просто не светит остаться у власти на второй срок, заявил 360.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Вы можете представить Макрона пенсионером? Я — нет. Полагаю, он уже присмотрел какое-то место в Европейском парламенте и сейчас работает на свое будущее в рамках Европы. Поэтому и позволяет такие высказывания, позиционируя себя уже не как французского, а как европейского политика.
Анатолий Матвийчук
Кроме того, в последнее время у президента Франции большие неприятности с заокеанским «большим братом», напомнил военный эксперт. Поэтому Макрон хочет утвердиться в глазах европейцев, показать себя рубахой-парнем, который никого не боится.
Можно ли обучить ВСУ
Прислать инструкторов к украинским солдатам — дело нехитрое. Другое дело, что, обучение должно ложиться на благодатную почву: нужны современные техника и вооружение. А главное — чтобы у бойцов была мотивация учиться и сражаться, подчеркнул Матвийчук.
Можно и обезьяну научить ходить в атаку, но будет ли она современным бойцом? Нет, конечно. Еще русский полководец Александр Суворов говорил: «Каждый солдат должен знать свой маневр». То есть он должен понимать, что надо для того, чтобы решать поставленные задачи.
Анатолий Матвийчук
Зарубежные инструкторы обучают солдат ВСУ по лекалам тех боевых действий, которые проводило НАТО последние 30 лет. За эти годы войска альянса разбомбили Югославию и гонялись за пастухами в Ираке и Афганистане, уточнил военный эксперт. Между тем Вооруженные силы России — современная армия, с которой они не имели дела.