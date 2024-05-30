Президент Франции планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщили СМИ. Однако дело не в бойцах ВСУ или сочувствии «другу Зеленскому» — нет, Эммануэль Макрон готовит себе место в Европарламенте. Ведь французы едва ли снова выберут его руководить страной.

Западные инструкторы для ВСУ

Французских военных инструкторов могут послать на Украину для обучения саперов и солдат мотострелковой бригады, написала газета Le Monde. Если такое решение примут, президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом на церемонии, приуроченной к 80-летию высадки союзников в Нормандии — 6 или 7 июня.

По данным СМИ, сначала к солдатам ВСУ планируют отправить лишь несколько десятков специалистов. Затем, при поддержке других стран Европы, численность инструкторов могут довести до несколько сотен человек. Впрочем, европейские союзники не спешат поддержать Париж.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прямо заявил, что отправка военных инструкторов на Украину «не рабочий вариант для Германии». Он усомнился в преимуществах самой идеи подобного обучения непосредственно в зоне конфликта, сообщило агентство DPA.