«Кто не с нами, тот против нас». Дурова арестовали во Франции по запросу США

Сенатор Климов: Дурова арестовали во Франции по запросу Соединенных Штатов

Eibner-Pressefoto via www.imago-/www.imago-images.de
Фото: Eibner-Pressefoto via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Павла Дурова задержали в Париже по требованию американских властей, которые продолжат действовать по принципу «кто не с нами, тот против нас». Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в Telegram-канале.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя „телеги“ Павла Дурова по запросу властей США — еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу „кто не с нами, тот против нас“, — написал он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Дурова на Западе будут всегда считать опасным россиянином. По его словам, основатель Telegram хотел быть «человеком мира» и жить без родины, но просчитался.

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Часть большого шпионажа». Депутат Хамзаев — об аресте Дурова

lukomore. org/Global Look Press

Не один и не два, а даже несколько планов. Что будет с Telegram после ареста Дурова

lukomore. org/Global Look Press

«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте