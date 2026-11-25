Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал вернуть на бастион Мукачевского замка в Закарпатье, известного также как «Паланок», скульптуру мифологической птицы турул. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сейчас на месте, где с конца XIX века стоял венгерский символ, находится украинский трезубец. Мадьяр, выступая в Берегово, назвал турула важнейшим национальным символом и выразил надежду, что он вновь займет историческое место.

«Я надеюсь, что птица турул, которая является очень важным символом, вернется в Мукачевский замок. Я надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении веков», — цитирует издание слова политика.

Турул установили на бастионе в 1896 году к тысячелетию прихода венгерских племен на эти земли. Для венгров эта птица — один из главных национальных символов, широко используемый в геральдике.

Скульптуру демонтировали в октябре 2022 года по решению Мукачевского горсовета, а на ее месте установили малый герб Украины.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия и Украина договорились вывести отношения на новый уровень. Он озвучил некоторые шаги на пути к восстановлению доверия.