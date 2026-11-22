Фицо: Словакия не намерена участвовать в кредите для Украины, несмотря на шантаж

Словакия не намерена присоединяться к новому финансовому пакету Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро. Об этом в видеообращении в социальной сети заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Он напомнил, что страна не участвовала в предыдущей программе кредитования Украины на 90 миллиардов евро и не собирается менять позицию.

«Это не кредиты, это дары. Мы хотим поступить также, как и в прошлый. Хотя нас шантажируют соединением кредита с бюджетом Евросоюза», — подчеркнул политик.

Фицо объяснил, что ЕС связывает обсуждение нового займа с согласованием бюджета на период 2028–2034 годов, используя этот вопрос для давления на республику.

В среду Еврокомиссия предложила выделить киевскому режиму еще 45 миллиардов евро в 2027 году. Средства планируют привлечь за счет выпуска общих долговых обязательств Евросоюза.

Ранее Канада выделила допсредства на закупку вооружений Украине.