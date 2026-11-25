ЕК указала на рост госдолга и дефицит госбюджетов в Евросоюзе

На фоне роста дефицита бюджета и государственного долга ситуация с государственными финансами стран Евросоюза становится все хуже. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его процитировал сайт ЕК.

Он призвал европейские страны проводить осмотрительную бюджетную политику.

«В целом наши государственные финансы движутся не в том направлении. Мы подошли к критически важному рубежу», — подчеркнул Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврокомиссии.

Дискуссию посвятили осеннему пакету Европейского семестра. Согласно прогнозам ЕК, средний дефицит бюджета ЕС вырастет с 3,1% ВВП в 2025 году до 3,8% в 2028 году. Госдолг объединения тоже продолжит расти. По расчетам Еврокомиссии, в 2028 году он достигнет показателя 85,6%.

Ранее в ЕС предложили ужесточить россиянам условия для получения виз для турпоездок в Шенгенскую зону. На границах хотят проводить «тщательную индивидуальную проверку» и не допускать граждан России с паспортами без биометрических данных.