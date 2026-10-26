Лула да Силва вырвался вперед на выборах президента Бразилии

Высший избирательный суд представил предварительные итоги второго тура выборов президента Бразилии. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва опередил сенатора Флавио Болсонару с результатом 51,77%. Информация опубликована на сайте избирательной кампании.

По состоянию на 21:31 25 октября (03:31 26 октября по московскому времени) подсчитаны 96,76% бюллетеней. Лидер левой Партии трудящихся Лула да Силва набрал 51,77% голосов, его выбрали более 64,1 миллиона бразильцев.

Кандидат от правой оппозиции, сын бывшего президента Жаира Болсонару набрал 48,23% и математически потерял шанс преодолеть отставание. За него проголосовали почти 59,8 миллиона человек. В первом туре он опережал Лула да Силву с разницей примерно в 2%, набрав 47,03% голосов.