Полиция Бразилии арестовала бывшего президента Болсонару

Федеральная полиция Бразилии взяла под стражу бывшего президента Жаира Болсонару из-за скопления его сторонников перед домом, где политик отбывал домашний арест по делу о подготовке государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters .

Представляющий интересы Болсонару адвокат Селсо Виларди подтвердил факт задержания политика, не уточнив причин.

По данным агентства, решение об аресте бывшего президента вынес глава Верховного суда

Александре де Мораес. Вердикт он аргументировал появлением палаточного лагеря сторонников политика около его дома, что повысило риски беспорядков и дало возможность бывшему президенту сбежать.

Судья привел доказательства, что Болсонару планировал обратиться в посольство Аргентины для получения убежища.

Один из сыновей политика, а также высокопоставленные союзники уже покинули Бразилию, опасаясь преследования.

Бывшего президента Бразилии обвинили в попытке государственного переворота после проигрыша на выборах 2022 года, где победу одержал Лула да Силва. Окончательный приговор по делу суды еще не вынесли, ограничиваясь решениями об аресте, которые адвокаты политика постоянно обжалуют.

Президент США Дональд Трамп назвал преследование Болсонару охотой на ведьм и призвал власти Бразилии освободить арестованного политика. В ответ Лула да Силва попросил американского коллегу не вмешиваться во внутренние дела других государств.