Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии

Уход Башара Асада с поста президента Сирии стал важным уроком для руководства Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщило БелТА .

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что в прошлом Сирию использовали в качестве испытательного полигона.

Ранее Венгрия и Израиль выступили против захвата власти в Сирии. Как стало известно, что президент Сирии Башар Асад незадолго до госпереворота не согласился на сделку с США. Как писали зарубежные СМИ, падение режима Асада застало Соединенные Штаты врасплох.

Политик покинул пост президента и вместе с семьей отправился в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.