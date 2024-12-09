Падение режима Асада застало США врасплох

Потеря власти бывшим президентом Сирии Башаром Асадом стала неожиданностью для многих чиновников в США, даже тех, кто выступал за его отставку. Об этом сообщило издание The Washington Post .

«Американские чиновники далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманно или эффективно», — добавили авторы статьи.

Накануне Асад после переговоров с представителями оппозиции покинул пост президента и улетел вместе с семьей в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

При этом старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин выразил уверенность, что бывшего президента Сирии ждет почетная старость, и, кто бы ни выписывал ордера на арест Асада, Россия его никому не выдаст.