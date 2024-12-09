Асад перед госпереворотом в Сирии отказался от сделки с США

Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до госпереворота не согласился на сделку с США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, сирийский лидер получил от западных стран ряд предложений, с помощью которых мог укрепить свою власть.

«Некоторые из его советников рекомендовали ему принять косвенное предложение США разорвать отношения с Ираном в обмен на снятие санкций», — отметил сирийский экс-дипломат Бассам Барабанди.

Издание не исключило, что свержение режима произошло из-за отказа Асада нормализовать отношения с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган стремился укрепить контакты с Сирией в обмен на сдерживание курдских сил, налаживание диалога с оппозицией и возвращение части беженцев.

Ранее востоковед Борис Долгов предположил, что события в Сирии были тщательно спланированной операцией по свержению руководства. По его словам, за госпереворотом стояли США, Турция и Израиль.