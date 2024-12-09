Главы МИД Сийярто и Саар выступили против прихода к власти в Сирии оппозиции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Об этом венгр сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«Мы сошлись на том, что и Венгрии, и Израилю нужны мир, спокойствие и стабильность во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы ни одна экстремистская группировка не захватила власть в регионе или какой-либо из его стран», — написал министр.

Кроме того, он отметил, что необходимо уделить внимание соблюдению прав религиозных общин и меньшинств, а также обеспечению их безопасности.

«Мы, венгры, пристально следим за судьбами христианских общин, и всегда оказываем им гуманитарную помощь. Наряду с этим мы ждем от международного сообщества уважения прав религиозных меньшинств», — подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад незадолго до госпереворота не согласился на сделку с США. Свержение Асада могло произойти, в том числе, по этой причине.

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