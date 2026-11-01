Легендарный лайнер SS United States затопят у берегов Флориды

Знаменитый американский пассажирский лайнер SS United States планируют затопить у побережья Флориды, чтобы превратить его в крупнейший в мире искусственный риф. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Операцию предварительно назначили на 11 ноября. Однако сроки могут пересмотреть, если погодные условия окажутся неблагоприятными.

SS United States вошел в историю благодаря рекорду скорости при пересечении Атлантического океана. Во время первого рейса в 1952 году судно развило скорость около 67 километров в час и преодолело океан за три дня, 10 часов и 40 минут.

Длина легендарного лайнера составляет около 305 метров. После затопления его корпус должен стать основой искусственного рифа.

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