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    Легендарный лайнер SS United States затопят у берегов Флориды

    Фото: 360.ru

    Знаменитый американский пассажирский лайнер SS United States планируют затопить у побережья Флориды, чтобы превратить его в крупнейший в мире искусственный риф. Об этом сообщил телеканал CBS News.

    Операцию предварительно назначили на 11 ноября. Однако сроки могут пересмотреть, если погодные условия окажутся неблагоприятными.

    SS United States вошел в историю благодаря рекорду скорости при пересечении Атлантического океана. Во время первого рейса в 1952 году судно развило скорость около 67 километров в час и преодолело океан за три дня, 10 часов и 40 минут.

    Длина легендарного лайнера составляет около 305 метров. После затопления его корпус должен стать основой искусственного рифа.

    Ранее в турецкой Анталье пианист исполнил мелодию из фильма «Титаник» прямо в затопленном лобби гостиницы. На опубликованных в соцсетях кадрах музыкант играл на фоне потоков воды. Видео необычного выступления распространил новостной проект Türk Haber Hattı.

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