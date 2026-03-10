КСИР объявил о 35-й волне ударов по Израилю и базам США

Корпус стражей Исламской революции объявил о 35-й волне ответных ударов по Израилю и военным базам США. Целями стали объекты в Тель-Авиве и городе Бейт-Шемеш к западу от Иерусалима, сообщила иранская гостелерадиокомпания .

Атака продолжает операцию «Правдивое обещание — 4», начатую после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Ранее КСИР заявлял о выводе ударов на новый уровень и использовании мощных ракет, включая гиперзвуковую «Хейбар».

Ранее Иран атаковал нефте- и газоперерабатывающие заводы и резервуары с топливом в Хайфе. Тегеран назвал этот удар ответом на повреждения топливной инфраструктуры города.

В тот же день КСИР ударил пятью ракетами американскую военную базу Харир в Иракском Курдистане.

Советник главы Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрагим Джаббари заявил, что Иран готов воевать с США 10 лет после опыта восьмилетней войны с Ираком.