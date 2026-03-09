Советник главы КСИР Джаббари заявил о готовности воевать с США 10 лет

Иран в ходе восьмилетней войны с Ираком накопил достаточно опыта для длительного противостояния с США. С таким заявлением в интервью журналу Farhikhtegan выступил советник главы Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрагим Джаббари.

Он подчеркнул, что сейчас для ударов по американским базам на Ближнем Востоке и по военным целям на территории Израиля бойцы Ирана используют старые запасы ракет, оставив новые и самые мощные вооружения для дальнейшего противостояния.

«Мы готовы, по крайней мере, к 10 годам войны с США. У нас есть опыт восьмилетней войны [c Ираком], и теперь мы готовы воевать 10 лет» — заявил Джаббари.

В понедельник, 9 марта, пресс-служба КСИР объявила о запуске сверхтяжелых ракет для ударов по военным базам Израиля и США в странах Ближнего Востока. В ведомстве подчеркнули, что в зону поражения попали пять американских площадок, а также военные базы в районе Хайфы и Тель-Авива.