Иран ударил по американской военной базе Харир в Иракском Курдистане

Иран нанес ракетный удар по военной базе США Харир в Иракском Курдистане. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, сообщила иранская гостелерадиокомпания .

Всего по базе выпустили пять ракет.

«Штаб армии американского агрессора на базе Харир в Иракском Курдистане подвергся обстрелу сухопутными силами КСИР», — говорится в заявлении Корпуса, опубликованном утром 10 марта.

Ранее стало известно, что конфликт в Персидском заливе вышел из-под контроля американского президента Дональда Трампа. По словам политолога Владимира Можегова, теперь основные риски заключаются в вовлечении новых игроков.