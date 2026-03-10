Иран поразил НПЗ и газоперерабатывающий завод в Хайфе

Иранские беспилотники ударили по резервуарам с топливом, а также по нефте- и газоперерабатывающему заводам в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Иран назвал атаку на объекты в Хайфе ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране. В КСИР подчеркнули, что страна продолжит бороться с Израилем.

«Храбрые воины ВВС армии Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтяные склады Ирана нанесли удар с помощью ударных беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу, газовому заводу и топливным резервуарам сионистского режима в Хайфе», — отметили в пресс-службе.

В этот же день иранские военные ударили по американской военной базе США Харир в Иракском Курдистане. В объект запустили пять ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Исламскую Республику, что усилит атаки в 20 раз, если руководство страны не разблокирует транзит нефти через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что американские войска могут сделать восстановление Ирана как нации практически невозможным.