«Новый уровень». Трампа предупредили о последствиях наземной операции на Иран

Наземная операция американских военных против Ирана значительно обострит конфликт на Ближнем Востоке. Об этом предупредила газета The Telegraph .

«Такой шаг — „наземное присутствие“, что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень», — заявили журналисты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп по-прежнему рассматривает вариант отправки войск в Иран, однако сейчас это не приоритетный пункт американского плана. До этого она называла сухопутную операцию возможным развитием событий, но подчеркнула, что пока таких намерений нет.

Ранее участники американской общественной кампании под лозунгом #SendBarron, направленной против вероятного участия сухопутных войск Америки в конфликте с Ираном, потребовали, чтобы президент США Дональд Трамп отправил на фронт своего младшего сына, 19-летнего Бэррона. Поводом для этого стали новости о потерях среди военных и слова президента о том, что наземная операция вполне реальна.