Евросоюзу угрожают некомпетентные европейские политики, неспособные объективно оценить ситуацию в отношении России. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала .

Он напомнил, что западные политики постоянно твердили о «российской угрозе», заявляя, что в планах Кремля якобы есть нападение на НАТО. Потом директор национальной разведки США Тулси Габборд назвал эти оценки лживой пропагандой.

Затем некоторые политики в ЕС изменили свое мнение. Глава эстонской разведки Каупо Розин на днях заявил, что Россия не намерена атаковать Прибалтику, а потом и финский президент Александр Стубб сообщил, что Москва не представляет угрозы для Европы.

По мнению полковника, именно некомпетентные политики представляют наибольшую опасность для ЕС сегодня, а не Россия, Китай или Иран.

«Проблема Европы в том, что у нас нет сильного руководства. Люди не способны объективно оценивать ситуацию. С самого начала они убеждали себя, что Россия слаба, а теперь оказывается, что она сильна», — резюмировал он.

Ранее отставной офицер ВС США Станислав Крапивник предупредил европейцев, чем для них может обернуться глупость президента Украины Владимира Зеленского с атакой на резиденцию президента России Владимира Путина. Дальнейшая эскалация может спровоцировать ядерный конфликт, в котором Европа будет уничтожена.