Компартия США объяснила депортацию Боуза страхом властей Румынии

«За последнее время он провёл отличные репортажи из Грузии, Сербии и других стран, изобличая комплекс НПО, изобличая набирающие обороты цветные революции в этих регионах. И мне кажется, румынские власти очень обеспокоены тем, что их тоже изобличат», — сказал Хелали.

Журналиста RT Чея Боуза арестовали по прибытии в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы. Еще в самолете его встретили шесть сотрудников правоохранительных органов. Они сообщили, что начальство хочет с ним поговорить. Боуз рассказал, что допрашивать его начали еще в машине.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала задержание журналиста. Она отметила, что «демократии в Румынии все больше с каждым днем». Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Боуз не нарушил ни одного правила.