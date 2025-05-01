Корреспондента RT задержали в Румынии

Журналиста RT Чея Боуза арестовали по прибытии в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель телеканала.

«Нашего корреспондента Чея Боуза задержали по прилету в Бухарест. Он прилетел туда освещать выборы в Румынии», — сказал собеседник агентства.

Он также привел слова журналиста, который рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали его прямо в самолете. Их было шестеро, и они сообщили, что их руководство желает побеседовать с корреспондентом.

В Румынии 4 мая состоятся президентские выборы. Если потребуется второй тур, то он пройдет 18 мая.

В 2024 году в США задержали российских журналистов, которые прибыли в страну для освещения президентских выборов. Их допросили, после чего оператору запретили пересекать границу. Визу аннулировали, сославшись на административные причины.