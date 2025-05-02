«Это потрясает»: депортированный из Румынии Чей Боуз раскрыл подробности задержания

Депортированный из Румынии журналист RT Чей Боуз рассказал подробности его задержания и депортации. Его задержали в самолете без объяснения причин, а допрашивать начали еще в машине.

Как сообщил RT, журналиста привели в маленькую комнату для допросов. Там ему показали документ, в котором говорилось, что он представляет «угрозу безопасности государства».

Боуз сообщил, что ему не дали копию документа и не разрешили его сфотографировать. После этого его депортировали.

«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает. Но потрясает не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чем я открыто заявляю», — отметил Боуз.

В Румынии, в аэропорту Бухареста, 1 мая был задержан корреспондент RT Чей Боуз. По словам журналиста, сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета сразу после посадки.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя задержание журналиста, иронично отметила, что «демократии в Румынии все больше с каждым днем». Официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова резко отреагировала на ситуацию с журналистом RT в стране Евросоюза.