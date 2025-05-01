Симоньян о задержании Боуза: демократии в Румынии все больше с каждым днем

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала задержание журналиста телеканала Чея Боуза. Она отметила, что «демократии в Румынии все больше с каждым днем».

«Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что его хотят допросить. Демократии в Румынии все больше с каждым днем», — отметила медиаменеджер.

Боуза задержали в Бухаресте 1 мая при выходе из самолета. На допросе журналист заявил, что прилетел в Румынию легально для освещения выборов. Выборы президента в Румынии состоятся 4 мая.

Эта ситуация дискредитирует уровень демократии в Румынии, заявила в беседе с RT официальный представитель МИД России Мария Захарова. Боузу запрещают заниматься его профессиональной деятельностью, добавила дипломат.