В МИД заявили о нарушении прав журналиста RT на территории ЕС

Официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста RT Чея Боуза в Румынии. Ее заявление разместила редакция телеканала на официальном сайте.

Боуз прилетел в Румынию по работе. Корреспондент собирался освещать выборы президента республики. У мужчины есть право находится в Евросоюзе, он гражданин Ирландии.

Мария Захарова указала, что Боуз не нарушил ни одного правила. С визой он имел все возможности путешествовать по всей территории Европейского союза. Тем не менее, румынские власти запретили ирландцу выполнять свою работу.

Евросоюз действительно ввел санкции против телеканала RT. Однако никакие рестрикции не запрещают, по версии редакции этого канала, продолжать заниматься журналистикой.

О задержании Боуза в Румынии стало известно в четверг, 1 мая. Через несколько дней в республике состоятся президентские выборы.

Лицензии на вещания нескольких российских телеканалов Евросоюз вводил и в 2022 году. При этом уже в 2025-м в Словакии задумались о референдуме об отмене антироссийских санкций.