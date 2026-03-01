Количество погибших в результате удара по школе в Иране возросло до 153

Число погибших в результате удара по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб достигло 153. Об этом сообщил представитель министерства образования Ирана Али Фархади издательству IRNA .

«Число погибших учащихся в Минабе достигло 153. Также в ходе этой бесчеловечной атаки сионистов 95 человек пострадали из числа учащихся», — сказал он.

Ранее сообщали о 148 жертвах. Удар по школе «Шаджаре Тайебе» произошел 28 февраля в рамках операции США и Израиля «Эпическая ярость». В тот же день погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных и политиков.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что доволен работой американских военных подразделений, потому что ход операции опережает расписание.

ЦАХАЛ сообщил об атаке на штаб-квартиру КСИР и здание Генерального штаба внутренней безопасности Ирана. Тегеран пообещал мощный ответ США и Израилю после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.