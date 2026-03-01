ЦАХАЛ заявил об ударе по зданию штаб-квартиры КСИР

Израильские военные атаковали штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции и здание Генерального штаба внутренней безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В ходе ударов поразили командный центр обороны — штаб-квартиру „Саралла“ в Тегеране, а также здание Генштаба внутренней безопасности», — заявили в Армии обороны Израиля.

До этого под авиационный удар американских и израильских военных попали здание КСИР, медицинское учреждение армии Ирана и ряд объектов народной милиции «Басидж». Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Иран готовит ответ США в качестве мести за убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Али Лариджани предупредил, что противников ждет удар невиданной силы.