Удар невиданной силы: Иран готовит ответ США и Израилю после гибели Хаменеи
Иран пообещал мощный ответ США и Израилю после гибели верховного лидера Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил США и Израилю новым мощным ударом. Об этом он написал в соцсети X.
«Вчера Иран выпустил ракеты по США и Израилю, и они действительно причинили вред. Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались», — заявил Лариджани.
Угроза прозвучала после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американо-израильских ударов. Накануне Корпус стражей Исламской революции предпринял ответные атаки по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории.
По данным СМИ, число погибших при ударе по начальной школе для девочек на юге Ирана достигло 148. США и Израиль продолжают операцию «Эпическая ярость». Воздушное пространство Ирана и ряда стран региона закрыто.