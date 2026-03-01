Удар невиданной силы: Иран готовит ответ США и Израилю после гибели Хаменеи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пригрозил США и Израилю новым мощным ударом. Об этом он написал в соцсети X .

«Вчера Иран выпустил ракеты по США и Израилю, и они действительно причинили вред. Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались», — заявил Лариджани.

Угроза прозвучала после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате американо-израильских ударов. Накануне Корпус стражей Исламской революции предпринял ответные атаки по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории.

По данным СМИ, число погибших при ударе по начальной школе для девочек на юге Ирана достигло 148. США и Израиль продолжают операцию «Эпическая ярость». Воздушное пространство Ирана и ряда стран региона закрыто.