Число погибших при ударе по начальной школе в Иране выросло до 148

Число погибших учениц начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в иранском округе Минаб возросло до 148. Об этом сообщило агентство Mizan со ссылкой на местные власти.

«Число погибших (учеников — прим. ред.) школы для девочек в Минабе возросло до 148, раненых — до 95», — указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что жертв могло быть до 160. Удар пришелся на школу на юге страны.

Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова обвинила страны Запада в игнорировании трагедии. По ее словам, они намеренно закрыли глаза на убийства детей из-за союза с США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал этот удар назвал варварским и бесчеловечным.

Накануне США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» по Ирану. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским базам в Катаре, Бахрейне и ОАЭ, а также по израильской территории.