«Эпическая ярость» Трампа опередила график

Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана идет с опережением графика. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC .

Американский лидер дал понять, что доволен работой американских военных подразделений, участвующих в операции. Однако не уточнил, какие именно задачи ставили перед военными и какие сроки выполнения запланировали.

«Ситуация в настоящее время развивается очень позитивно. Все идет с опережением графика», — заявил глава Белого дома в беседе с журналистами.

Ранее Трамп заявил, что готов к разным сценариям вокруг Ирана: от затяжного конфликта до его завершения в ближайшие дни.