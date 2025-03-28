Карл III попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака

Букингемский дворец объявил о внеплановой госпитализации короля Карла III из-за побочных эффектов лечения рака. Источники Daily Mail заявили, что британцам не о чем беспокоиться.

«После запланированного и продолжающегося сегодня утром лечения рака у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», — объявила пресс-служба королевской резиденции.

Госпитализация длилась недолго, после обследования врачи отпустили Карла III домой в Кларенс-Хаус. Букингемский дворец предупредил, что он не сможет принять участие в четырех публичных мероприятиях в Бирмингеме и получить верительные грамоты от послов трех стран.

Знакомые с ситуацией инсайдеры призвали не драматизировать. По их словам, лечение дало хороший результат, а побочные эффекты — это лишь незначительное препятствие на пути к выздоровлению.

О болезни британского короля стало известно в начале 2024 года. Несмотря на заверения королевы Камиллы в том, что он чувствует себя хорошо, придворные рассказали о плохом аппетите Карла III и предсмертных приготовлениях.