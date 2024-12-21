«Все еще жив!» Король Великобритании ответил на вопрос о состоянии
Король Карл III пошутил, что «все еще жив», несмотря на диагностированный рак
Проходящий лечение от рака король Великобритании Карл III пошутил насчет своего здоровья. Слова монарха привел телеканал Sky News.
Во время посещения лондонского района Уолтемстоу короля спросили о его самочувствии.
«Я все еще жив!» — ответил Карл III и рассмеялся.
Журналисты отметили, что лечение Карла III двигается «в положительную сторону» и еще продолжится в 2025 году. Сам король не намерен сокращать число зарубежных визитов, несмотря на заболевание.
Рано стало известно, что король Великобритании Карл III якобы отчаялся в борьбе с раком и уже занялся предсмертными приготовлениями. По данным СМИ, он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Теперь Принц Эндрю лишится королевского содержания, которое обходится казне примерно в 1,29 миллиона долларов и еще семизначную цифру на услуги охраны.