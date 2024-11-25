Страдающий раком Карл III озвучил свое последнее желание

Король Великобритании Карл III отчаялся в борьбе с раком и занялся предсмертными приготовлениями. Он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Принц Эндрю лишится содержания, сообщил RadarOnline .

Оплата счетов 64-летнего герцога Йоркского ежегодно обходилась королевской казне в 1,29 миллиона долларов, а его службы безопасности — еще в семизначную сумму. Карл III, по словам инсайдеров, перепробовал все, чтобы заставить расточительного брата сократить расходы, и оказался в безвыходном положении.

«Король в конце концов прибегнул к радикальному варианту — лишить Эндрю содержания и предоставить ему самому заботиться о себе. С его точки зрения, у него не было другого выбора», — сказал источник издания.

Близкие к королевской семье люди рассказали, что Карл III уверен — его дни сочтены. Поэтому он решил сосредоточиться на решении семейных проблем. По информации издания, лишение брата содержания стало последним желанием монарха.

В 2022 году принца Эндрю за скандал с изнасилованием изгнали из дворца, лишили почетных званий и освободили от исполнения королевских обязанностей. Вирджиния Джуфре обвинила его в насилии много лет назад.