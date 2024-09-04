Супруга Карла III рассказала о самочувствии больного раком мужа

Жена больного раком Карла III Камилла заявила, что король чувствует себя хорошо

Фото: РИА «Новости»

Жена британского короля Карла III, борющегося с раком, королева Камилла рассказала о его самочувствии. Ее слова привела газета The Times.

«Он чувствует себя очень хорошо», — рассказала Камилла.

Об онкологическом заболевании Карла III стало известно в феврале. В Букингемском дворце не уточнили, где именно появилась опухоль. Медики посоветовали королю отказаться от участия в публичных мероприятиях. Уже в конце апреля монарх вернулся к обязанностям после улучшения состояния здоровья.

Ранее стало известно, что Карл III перестал отвечать на письма и звонки своего сына — принца Гарри. По данным друзей герцога, на этой почве разлад между ними усилился еще больше. Их последняя встреча состоялась в феврале после новостей о раке у монарха.

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