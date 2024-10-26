Британский король стал отказываться от еды

RadarOnline: из-за борьбы с раком Карл III стал отказываться от еды

Король Великобритании Карл III начал отказываться от еды из-за борьбы с раком. Об этом сообщил портал RadarOnline .

Авторы публикации отметили, что Карл III практически ничего не ест и часто отказывается от приемов пищи. На обед он съедает лишь половинку авокадо. Для борьбы с онкологическим заболеванием такого количества еды в организме недостаточно.

Плохой аппетит короля пугает его семью и медиков. Королева Камилла даже кормила монарха насильно, только после длительных уговоров он пошел ей навстречу.

Раковую опухоль обнаружили у 75-летнего Карла III в феврале текущего года. Придворные короля уже начали приготовления к смене монарха. Позже жена британского короля заявила, что ее супруг «чувствует себя очень хорошо».

Ранее стало известно, что Карл III может больше не увидеть своих внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет. Принц Гарри принял решение не везти детей в Великобританию.