Евросоюзу отказали в роли посредника на переговорах по Украине

Лавров: не знаю, как в ЕС пытаются представить себя в роли переговорщиков

Евросоюз по какой-то причине общается с Россией с помощью ультиматумов, но при этом видит себя в качестве посредника в переговорах по Украине. На это на пресс-конференции указал глава МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что европейцы кичатся своими принципами, но утверждают, что с Россией можно говорить лишь на языке силы.

«Претендуют на роль посредников вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматумы. Не так давно вывалили пятипараграфный ультиматум, который затем послы приносили в МИД. Не знаю, как они пытаются себя представить в роли переговорщиков», — констатировал Лавров.

Глава МИД добавил, что в ЕС говорят о переговорах, но продлили санкции против России на целый год, а не на шесть месяцев, как раньше.

«Видимо, сигнал, что Европа всерьез берется, Россия должна капитулировать. Очень странная тактика. Можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией», — заключил он.

Ранее в Кремле назвали требования ЕС к России неприемлемыми.