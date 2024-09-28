К Лаврову выстроилась очередь после ГА ООН

Захарова: в Лаврову после ГА ООН выстроилась очередь за рукопожатием

Фото: РИА «Новости»

Речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН произвела неизгладимое впечатление. Десятки человек выстроились, чтобы пожать ему руку, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — сказала она.

Захарова показала фото в кулуарах. На нем многочисленные делегаты разговаривали и снимали Лаврова министра на камеру.

Лавров выступил на общих прениях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он предупредил Запад об опасности конфликта с такой ядерной державой, как Россия, прокомментировал мирные инициативы по украинскому кризису и уличил президента Владимира Зеленского в попытке втянуть НАТО в противостояние. Министр прокомментировал палестино-израильский конфликт. Он призвал прекратить убивать мирных жителей.

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