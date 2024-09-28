Сегодня 21:11 К Лаврову выстроилась очередь после ГА ООН Захарова: в Лаврову после ГА ООН выстроилась очередь за рукопожатием 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Дипломатия

Сергей Лавров

МИД РФ

ООН

Генассамблея ООН

Речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН произвела неизгладимое впечатление. Десятки человек выстроились, чтобы пожать ему руку, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — сказала она. Захарова показала фото в кулуарах. На нем многочисленные делегаты разговаривали и снимали Лаврова министра на камеру.

Лавров выступил на общих прениях 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он предупредил Запад об опасности конфликта с такой ядерной державой, как Россия, прокомментировал мирные инициативы по украинскому кризису и уличил президента Владимира Зеленского в попытке втянуть НАТО в противостояние. Министр прокомментировал палестино-израильский конфликт. Он призвал прекратить убивать мирных жителей.