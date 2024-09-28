Зеленского уличили в желании напрямую вовлечь НАТО в бои на Украине

Лавров: Зеленский хочет прямого участия НАТО в боевых действиях на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы страны НАТО были напрямую вовлечены в боевые действия с Россией. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил в ходе беседы с журналистами после выступления на Генассамблее ООН.

«Зеленский хочет, чтобы в военных действиях участвовали страны Североатлантического альянса», — сказал он.

Во время своего выступления на Генассамблее ООН министр призывал государства, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать устранение первопричин конфликта в соседней республике. По его словам, страны Запада продолжают нагнетать конфронтацию, последствия которой «почувствуют все».

Также он добавил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия, бессмысленны.