Лавров призвал к прекращению убийств палестинцев оружием США
Лавров: РФ призывает положить конец убийству палестинцев американским оружием
Россия призывает прекратить убийства жителей Палестины американским оружием. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил во время выступления на Генассамблее ООН.
По его словам, массовое наказание палестинцев, которое после теракта 7 октября 2023 года ведет Израиль, недопустимо. Власти США, обратил внимание Лавров, знали о подготовке атаки с взрывами мобильных устройств в Ливане
«Октябрьскую трагедию используют для массового коллективного наказания палестинцев, обернувшегося беспрецедентной гуманитарной катастрофой»», — добавил глава российского МИД.
Он также заявил о необходимости начать немедленное расследование атаки Израиля на Ливан на фоне многочисленных публикаций в СМИ о «вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта».
Также Лавров прокомментировал ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы, назвав ее политическим убийством. В МИД уже призвали к незамедлительному прекращению боевых действий на территории Ливана.