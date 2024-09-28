Лавров обратился к предлагающим мирные инициативы по Украине странам

Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать устранение первопричин конфликта. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

Он отметил, что страны Запада продолжают держать курс на гегемонизм и нагнетание конфронтации, последствия которого, если его не остановить, почувствуют все.

«Если Запад не остановится, тяжелые издержки почувствуют все», — предупредил Лавров.

Министр также назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия К тому же, страна не отгораживается от каких-либо диалогов с Западом и готова обсуждать будущее евразийской безопасности.

В ходе выступления Лавров призвал начать расследование атаки Израиля на Ливан на фоне публикаций в СМИ об «осведомленности США в том, что касается подготовки этого теракта».