Попытки воевать до победы с ядерной державой, которой является Россия, самоубийственны и не несут никакого смысла. На это указал глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Министр напомнил, что России хотят нанести стратегическое поражение — практически такие же планы вынашивали в Великобритании и США в мае 1945 года. Операцию держали в строжайшем секрете, а сейчас на Западе своих замыслов не скрывают.

«Правда пока рассчитывают победить Россию руками нелигитимного неонацистского киевского режима. Но уже готовят и Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия», — подчеркнул он.

Лавров подчеркнул, что не менее бессмысленны заявление западных хозяев киевского режима о безальтернативности переговоров на основе пресловутой «формулы мира». Министр назвал документ обреченным ультиматумом.

Он также снова обратил внимание, что Россия не отгораживается от какого-либо диалога с Западом.

В Кремле отмечали, что страна приняла решение об изменении ядерной доктрины в качестве зеркального ответа своим противникам. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что от любого планирующего превентивный удар по России государства не останется и мокрого места.