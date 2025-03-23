«Я верю ему». Уиткофф убедился, что Путин не собирается захватывать Европу

Президент России Владимир Путин не стремится завоевать Европу, и европейцы постепенно начинают осознавать это. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News .

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — сказал он.

Уиткофф отметил, что в настоящее время американская администрация стремится понять позиции России и Украины в контексте украинского кризиса.

«Невозможно покончить с подобными вещами без того, чтобы связаться с обеими сторонами, понять, что хочет каждая из них, и попытаться свести их вместе. Именно этим мы и занимаемся», — указал спецпосланник американского лидера.

В недавнем интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что европейские страны вместо того, чтобы работать над решением основных причин украинского кризиса, усугубляют ситуацию, увеличивая военные бюджеты и рассматривая возможность размещения своих военных на территории Украины.

Ранее Уиткофф сообщил, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшие месяцы. Трамп назвал общение с Путиным рациональным. Американский лидер также сообщил о достижении базовых договоренностей с Россией и Украиной.