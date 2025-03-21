Трамп сделал неожиданное заявление по миру на Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о достижении базовых договоренностей с Россией и Украиной. Политика процитировало РИА «Новости» .

Соответствующее заявление президент США сделал в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Он уверил собравшихся, что успел наладить «прекрасное взаимодействие» как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

У нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки.

По словам Трампа, вопросы раздела территорий идут между Россией и Украиной прямо сейчас. Также стороны, по версии политика, ведут диалог о полном прекращении огня.

Трамп уже не первый раз делает похожие заявления. Еще перед разговором с российским президентом Владимиром Путиным американский политик говорил, что многие элементы мирного соглашения по Украине уже согласованы.

Позднее, 19 марта, Трамп потребовал ускорить работу над техническими деталями сделки.