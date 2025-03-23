Трамп назвал общение с Путиным рациональным

Президент США Дональд Трамп оценил свое общение с российским лидером Владимиром Путиным как «рациональное». Об этом он рассказал в интервью порталу OutKick .

«У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать», — сказал он, обсуждая урегулирование украинского конфликта.

Президент США также заявил, что очень хорошо знает Путина.

Трамп выразил радость по поводу того, что отношения между странами не стали хуже из-за обвинений в адрес России в якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 18 марта, Путин и Трамп общались около двух часов. Лидеры двух стран обсудили урегулирование ситуации на Украине. Они подчеркнули свою заинтересованность в нормализации отношений, учитывая особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Трамп заявил о достижении базовых договоренностей с Россией и Украиной.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в ближайшие несколько месяцев.